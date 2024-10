Kürzlich hat Enela Milicevic aus der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela ihr neues Café Nelli‘s Eck in der Klagenfurter Straße 14 in Völkermarkt (ehemaliger Spielerwirt) eröffnet. Davor hat die 46-Jährige bereits das Tenniscafé Nelli in Bad Eisenkappel/Železna Kapla geführt, für das Café im Freibad in Bad Eisenkappel hat sie nach wie vor einen Pachtvertrag. In den Räumlichkeiten des neuen Cafés in Völkermarkt war zuvor kurzzeitig ein griechisches Restaurant eingemietet, der Gastraum wurde von Milicevic renoviert. „Ich habe im Innenraum fast alles verändert, neue Möbel reingestellt, die Wandfarbe verändert und auch eine neue Theke gebaut“, sagt Milicevic.