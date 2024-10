Ein Mutter-Tochter-Gespann hat mit 1. Oktober das Zadruga-Café in Eberndorf/Dobrla vas übernommen. Die beiden gebürtigen Sloweninnen Janja und Julija Krevzelj leben in St. Kanzian und sind Neulinge in der Gastro-Branche, vorher arbeiteten sie in gänzlich anderen Berufen. „Es war schon immer ein geheimer Wunsch von mir, ein Café zu betreiben“, sagt Mutter Janja Krevzelj.

Angeboten werden neben den gängigen Getränken auch verschiedene Sorten von Cremeschnitten, Toast und Leberkäsesemmeln. „Auf Vorbestellung können wir aber auch Weihnachts- oder Geburtstagsfeiern mit Essen ausrichten“, fährt Janja Krevzelj fort. Das Zadruga-Café bietet Platz für 20 bis maximal 30 Personen. Geöffnet hat es von Montag bis Freitag von 7 bis 23 Uhr und samstags von 7 bis 15 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist geschlossen.

Der Zadruga-Standort in Eberndorf wurde erst im Vorjahr großzügig umgebaut, über zwei Millionen Euro wurden investiert. Die Verkaufsfläche wurde von 650 auf 1100 Quadratmeter erweitert, auch die Produktauswahl wurde angepasst.