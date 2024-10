Heuer feiert Schneiderin Trixi Stornig von „trixiSdesgin“ aus Gattersdorf ihr 20-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Grund lädt die Unternehmerin am Mittwoch, dem 30. Oktober, von 9 bis 18 Uhr, zu einem „Open Day“ in ihr Geschäft „Schneiderin am Markt“ am unteren Hauptplatz in Völkermarkt. Dabei wird es auch einen Fashion-Design-Markt mit Einzelstücken von Kärntner Modemacherinnen geben. Mit dabei sind neben Stornig selbst Lucia Guggenberger aus Klagenfurt, „Karo Fashion“ aus Wolfsberg, Sabine Hubmann aus Wernberg und Ulrike Schützenhofer aus Villach. Auf die Besucherinnen und Besucher warten außerdem Getränke und Süßigkeiten von „Das süße Eck“ und ein Würfelgewinnspiel.

„Nacht der Mode“

Eine Woche vorher, am 23. Oktober, findet im Casineum Velden erstmals die „Nacht der Mode“ statt. Hier ist Stornig Mitorganisatorin: „Wir haben es geschafft, 22 Teilnehmer aus unserer Sparte Mode- und Bekleidungstechnik für eine große gemeinsame Modeschau auf die Bühne zu holen. Wir setzen damit ein starkes Zeichen für die Kärntner Modemacher.“ Weiters soll mit dieser Veranstaltung der Fokus auf Dienstleistung und das Handwerk in Kärnten gelegt werden: „Es soll ein Statement gegen Fast-Fashion sein.“