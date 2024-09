Den 14. September werden die Chemielaborantin Melanie Grilz (27) und der Bauamtsleiter Andreas Jahrer (34) nicht vergessen. Nicht nur, weil sie geheiratet haben, sondern auch, weil sie von den Wetterbedingungen regelrecht überrascht wurden. „Schnee, Minusgrade und Sturm haben unsere Hochzeit auf der Petzen begleitet“, schildert Grilz, die wie ihr Mann aus Ruden stammt.

Ausgerüstet mit Schneestiefeln und Decken wurde die Hochzeit auf Unterkärntens Hausberg zelebriert. Nach der standesamtlichen Trauung im Geo.Dom wurde mit 30 Gästen im Panoramarestaurant „oben“ noch gefeiert. Zuvor gab es noch ein Fotoshooting mit der selbstständigen Eberndorfer Fotografin Silvana Leitgeb, das aufgrund der Wetterbedingungen nur 20 Minuten lang dauerte. Trotzdem seien danach alle recht unterkühlt gewesen. „Die Stimmung war dennoch gut und das, obwohl wir auch nicht wussten, wann wir wieder den Berg verlassen können, da die Gondel wegen des Schneesturms stillgestanden ist“, so die Braut. Gegen 21 Uhr konnten aber wieder alle ins Tal zurückkehren.

Kennengelernt haben sich die beiden übrigens vor sechs Jahren im Bierbaron in Völkermarkt. „Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber jetzt sind wir unzertrennlich“, erzählt die Braut, die mit ihrem Ehemann ein Eigenheim in Ruden bewohnt. Sie sei immer ein Freigeist gewesen, ihr Ehemann eher das Gegenteil. „Die Hochzeit in extremer Situation war die erste große Herausforderung unseres gemeinsamen Lebens“, meint Grilz, die sich in Zukunft auch Kinder wünscht.

Die Hochzeitsreise plant das Ehepaar, das sehr gerne reist, nach Island. „Im Leben kommt es trotz genauer Planung oft anders als man denkt“, spricht die Braut nun aus Erfahrung, die den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat.