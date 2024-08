„Eine Salami gehört zu jeder Jause dazu. Ein Salamibrot kann nie schaden und ein Speck passt perfekt dazu.“ So lobt die neugewählte Jauntaler Salamiprinzessin Anna Kapus (19) diese heimische Spezialität. Die junge Sittersdorferin stand nach einem wochenlangen Losverkauf am Sonntagabend als Siegerin der diesjährigen Wahl zur Salamiprinzessin fest. Das Ergebnis wurde am Sonntag im Zuge des 22. Jauntaler Salamifestes im Stiftshof Eberndorf verkündet. „Als Mitglied der Feuerwehr Rückersdorf war ich heuer bei vielen Feuerwehrfesten unterwegs und habe dort meine Lose verkauft“, erzählt die Maturantin der HTL Klagenfurt von ihrer Taktik, die derzeit auf Jobsuche ist.