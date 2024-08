Wie prognostiziert, ziehen auch am Freitag wieder teils kräftige Gewitter über Kärnten hinweg. Laut UWZ gibt es für weite Teile des Landes eine Unwetterwarnung. „Die Front erreicht uns rund zwei Stunden später als erwartet“, sagt Christian Gamsler, Katastrophenschutzbeauftrager-Stellvertreter des Landes Kärnten. Er ist auch am Freitag wieder in ständigem Kontakt mit der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ). Und von dort wurden gegen 18 Uhr bereits die ersten Feuerwehreinsätze gemeldet. Im Bezirk St. Veit sind die Kameraden schon wieder zu Unwettereinsätzen ausgerückt. Ein Keller wurde überflutet, auch Bäume sollen wieder umgestürzt sein. In Ebenthal bei Klagenfurt hat es Freitagabend gehagelt. Die Körner waren zum Glück recht klein, wie auf einem Video in sozialen Netzwerken zu sehen ist.

Auch am Villacher Kirchtag hat man das Wetter ganz genau im Blick. Gestern musste das Gelände aufgrund eines herannahenden Gewitters vorübergehend geräumt werden. Am Freitagabend haben die Gewitter Villach erneut erreicht. Die Kleine Zeitung hält Sie in ihrem Live-Ticker auf dem Laufenden!

Laut „Kärnten Netz“ sind in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen Freitagabend auch Haushalte von Stromausfällen betroffen. Am Donnerstag waren es nach den Unwettern zu Spitzenzeiten in Kärnten 6000. Ein Rückblick: Am Donnerstag mussten die Feuerwehren in Kärnten bis 21 Uhr zu rund 55 Unwettereinsätzen ausrücken. In Afritz war ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt, Straßen müssten von umgestürzten Bäumen befreit werden. Es kam auch zu kleineren Überflutungen.