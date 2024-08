Seit dem Jahr 2003 ist Bernard Sadovnik Obmann der Gemeinschaft der Kärntner Sloweninnen und Slowenen und seit bald zehn Jahren ist er EL-Bürgermeister der Gemeinde Globasnitz/Globasnica. In der Gemeindepolitik tätig ist aber schon seit 1991. Für seine Leistungen erhält er nun das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten. „Es ist eine Wertschätzung der Arbeit und Leistungen für die Allgemeinheit, aber nicht nur von mir, sondern von allen, die mich unterstützen“, sagt Sadvonik, der vor Kurzem 60 Jahre alt wurde. „Ich bin überrascht, dass ich diese Ehrung so früh bekomme, ich fühle mich überhaupt nicht alt“, fügt er mit einem Schmunzeln hinzu. Seine „Fundamente“ sind seine Frau Marianne und seine beiden erwachsenen Kinder Mirjam und Stanko sowie ein guter Freundeskreis. Als Globasnitzer Bürgermeister ist sein größtes Ziel die Umsetzung der Hochwasserschutzprojekte: „Die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität. Seit den Ereignissen im Vorjahr kann ich bei Gewittern nicht schlafen, weil ich weiß, was Wind und Wasser in wenigen Minuten für einen Schaden anrichten könnten.“