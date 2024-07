Gestern verneigten sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Peter Kaiser am Peršman-Hof in Bad Eisenkappel/Železna Kapla vor den Opfern des Nazi-Massakers gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Während Van der Bellen in seiner Ansprache sein Unverständnis an der Nichtverurteilung der bekannten Täter des Kriegsverbrechens an den elf Opfern, davon sieben Kindern, zeigte, würdigte Kaiser den Widerstand der Kärntner Slowenen im Zweiten Weltkrieg. Zdravko Haderlap

Am Sonntag verneigten sich bei ihrer Kranzniederlegung Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Peter Kaiser in Koprein-Petzen/Pod Peco bei Bad Eisenkappel/Železna Kapla vor den Opfern des Nazi-Massakers am Peršman-Hof gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und vor deren Nachkommen.

In weiteren tiefgreifenden Reden sprachen die Bürgermeister der Gemeinden Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla Bela, Lisa Lobnik, Globasnitz/Globasnica, Bernard Sadovnik und der Gemeinde Črna na Koroškem, Romana Lesjak, über die Traumata, von den Verletzungen, die den Opfern im Krieg und nach dem Krieg zugefügt wurden, über den Wert des Friedens als höchstes Lebensgut sowie von der Notwendigkeit der Anerkennung des Leids durch die Zurückgabe der Würde an die Opfer und deren Nachkommen.

Gesanglich umrahmt war die feierliche Kranzniederlegung von Quintett Donat unter der Leitung von Helena Buhvalt.