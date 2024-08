Um die Sterne Nummer acht und neun wird am 8. August der „Walk of Fame“ an der Norduferpromenade des Klopeiner Sees erweitert. Heuer werden gleich zwei Sterne enthüllt. Einen Stern erhält der Künstler Reimo Wukounig (81), der in St. Kanzian aufgewachsen ist, den zweiten die frühere Tennislegende Horst Skoff (1968 bis 2008) aus Kühnsdorf.

Tennisspieler Horst Skoff © Gert Eggenberger

Letzterer gewann vier ATP-Turniere im Einzel, unter anderem die Swedish Open 1993 und landete im Jahr 1990 auf Platz 18 der Weltrangliste. Als einer der „Drei Musketiere“ sorgte er und seine Tenniskollegen Alexander Antonitsch und Thomas Muster für Furore im Davis-Cup. 1995 verabschiedete er sich aus dem Profisport, blieb aber dem Kärntner Tennisverband als Spitzensport-Referent treu und war Eigentümer der Horst-Skoff-Akademie in Welzenegg in Klagenfurt. „Mit seinem unerwarteten Tod im Alter von nur 39 Jahren ging eine Ausnahmeerscheinung des Tennis-Spitzensports verloren, der trotz seines Erfolgs nie seine Wurzeln vergaß“, sagt sein Freund Gernot Fleiss-Cianciabella, der im Vorjahr ein Buch über Horst Skoff mit dem Titel „Mehr als ein Rockstar“ veröffentlichte. Fleiss-Cianciabella ist auch Mit-Organisator der jetzigen Stern-Enthüllung: „Als Gäste haben sich bereits der 56-fache österreichische Davis-Cup-Spieler Hans Kary und der ehemalige Davis-Cup-Capitän Stefan Koubek angesagt.“

Künstler Reimo Wukounig © Galerie Walker

Künstler Reimo Wukounig besuchte bereits im Alter von 13 Jahren Malkurse, absolvierte die Ortweinschule in Graz und studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Seine künstlerischen Arbeiten gewähren ungeschönte, oft auch verstörende Einblicke in seine Innenwelt, welche durch seine persönlichen Erlebnisse stark geprägt wurden. Der Künstler nahm an verschiedenen Ausstellungen im In- und Ausland teil. Anlässlich seines 80. Geburtstages wurde in der Alpen-Adria-Galerie in Klagenfurt eine umfassende Ausstellung mit dem Titel „Schwerkraft ohne Gnade“ präsentiert, ebenso hat der österreichische Filmemacher Peter Putz einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Der Schmerzraum des Zöglings 33“ über Wukounig gedreht, der einen Teil seiner Kindheit in Heimen verbrachte, wo er missbraucht und verprügelt wurde. Heute lebt und arbeitet er in Wien. Von der Stadt Wien wurde er bereits 1988 ausgezeichnet, 2001 erhielt er den Kulturpreis des Landes Kärnten und im Vorjahr das Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Magdalena Lobnig mit Bürgermeister Thomas Krainz © Lobnig/KK

Die Stern-Verleihung erfolgt seitens der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See und des Tourismusverbandes Klopeiner See am 8. August um 18 Uhr im Bereich „Beim Seewirt“. Auf dem „Walk of Fame“ sind bereits Model und Schauspielerin Larissa Marolt, Star-Pianist Ingolf Wunder, DJ Ötzi, der bereits verstorbene Sänger und Musiker Udo Jürgens, die früheren Ski-Stars Sabine Egger und Rainer Schönfelder sowie Ruder-Ass und Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Tokio, Magdalena Lobnig, verewigt.