Der Kaufmann in Ruhe, Franz Schuler aus Neuhaus/Suha, ist am 26. Jänner im 81. Lebensjahr nach langer Krankheit gestorben. Das Adeg-Geschäft neben der Dorfkirche, das sich seit mehr als 200 Jahren im Familienbesitz befindet, übernahm Schuler im Jahre 1968 von seinem Vater und führte es bis 2004 gemeinsam mit seiner Ehefrau Marianne. Auch nach der Übergabe des Geschäftes, das im Ort als einziger Nahversorger geschätzt wird, an seine Tochter Gerlinde, stand er, bis ihn die Kräfte verließen, täglich im Kaufhaus und betreute seine Kunden mit einer Poststelle, Trafik, Gemischtwarenhandlung, einem Partyservice und einem Bauernladen. Jahrelang betrieb er auch eine kleine Landwirtschaft.