Auch 2024 gibt es im Bezirk Völkermarkt eine Vielzahl an sportlichen, kulturellen und volkstümlichen Veranstaltungen. Einige davon sind schon jetzt als Pflichttermin im Kalender eingetragen.

Neben den beliebten Märkten, die jährlich immer wieder Tausende Gäste nicht nur aus der Region anlocken, gibt es heuer auch wieder Aufführungen der Südkärntner Sommerspiele, den „eiskalten Ritt“ und das älteste und größte Volksfest Unterkärntens. Es gibt aber auch zwei traditionelle, sehr beliebte Wahlen – und zwar jene der Salamiprinzessin und des Salamikönigs. Bei der „Prinzessin“ zählt die Optik, bei der Salami dann eher der Geschmack. Aber auch in der Bezirksstadt wird ordentlich gefeiert: Das Stadtfest wird heuer wegen eines Sängerjubiläums sogar verlängert.

Bleiburger Wiesenmarkt © Helmuth Weichselbraun

Bleiburger Wiesenmarkt

Unterkärntens größtes und ältestes Volksfest findet vom 30. August bis 2. September statt. Seit 1393 wird der Wiesenmarkt in Bleiburg/Pliberk abgehalten. „Letztes Jahr hatten wir über 145.000 Besucherinnen und Besucher. Wir rechnen auch heuer wieder mit einem erfolgreichen Markt, sowohl für die Aussteller als auch für die Gäste“, sagt Arthur Ottowitz, seit 1995 Marktmeister.

Acoustic Lakeside-Festival © KLZ/Weber

Acoustic Lakeside-Festival

Das Acoustic Lakeside-Festival wird auch in diesem Jahr seinem Ruf gerecht, eine Vorliebe für Folkmusik zu haben. Neben der aus den USA stammenden Band Waxahatchee rund um Frontfrau Katie Crutchfield, stellt sich zwischen 18. und 20. Juli auch noch der kanadische Folkmusiker Ben Caplan beim Acoustic Lakeside am Sonnegger See in Sittersdorf/Žitara vas ein. Der Ticketverkauf startet am 13. Jänner.

Eberndorfer Josefimarkt © Markus Traussnig

Josefimarkt

Mit dem Eberndorfer Josefimarkt wird jährlich die Marktsaison im Bezirk Völkermarkt eingeläutet. Heuer findet er vom 22. bis 24. März zum 158. Mal statt. „Täglich trudeln Anmeldungen herein“, verrät Hauptorganisator Franz Prosen, Obmann der Agrargemeinschaft Eberndorf. Bis zu 130 Standler sollen wieder vertreten sein. Gerechnet werde wieder mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern.

Bergfestival „Fuzzstock“ © KLZ

Bergfestival „Fuzzstock“

Das Bergfestival „Fuzzstock“ wird heuer zum zweiten Mal auf der Petzen abgehalten und findet vom 23. bis 25. August statt. Der „Early Murmale“-Ticketverkauf vor Weihnachten lief laut Organisatoren „so gut wie nie zuvor“. Am 1. März wird eine weitere derartige Kampagne gestartet. Ab 2. April gibt es dann reguläre Karten.

„Slide & Ride“ © Helmuth Weichselbraun

„Slide & Ride“

Am 3. Februar geht „der eiskalte Ritt“ zum zehnten Mal über die Bühne. „Heuer gibt es erstmals eine LED-Wall, wo die Teilnehmer zu sehen sein werden“, verrät Sebastian Prutej, Obmann des FSC Petzen, für die Organisation von „Slide & Ride“ verantwortlich. Beginn ist um 17.30 Uhr bei der Petzen-Talstation. 60 Skifahrer und Snowboarder sowie zehn „Special Vehicle“ werden versuchen über das 20 Meter lange Becken zu gleiten.

Farant-Straßenfest © KK/Veranstalter

Farant-Straßenfest

Alljährlich findet das Farant-Straßenfest in Globasnitz/Globasnica am 15. August statt, um die kulturelle Vielfalt des Jauntals näherzubringen. Voriges Jahr musste es wegen eines Hangrutsches abgesagt werden. „Wir rechnen mit bis zu 15.000 Gästen. Es ist ein Fest der Begegnung“, sagt Bürgermeister Bernhard Sadovnik. Im Zuge des Festes wird auch die Salamikrone verliehen.

Völkermarkter Stadtfest © KK

Völkermarkter Stadtfest

Von 30. Mai bis 2. Juni findet das Völkermarkter Stadtfest am Hauptplatz statt, das heuer aufgrund des 100-Jahr-Jubiläums vom MGV Scholle vier Tage lang abgehalten wird. „Zu hören sein werden unter anderem Popwal, Ina Regen und Folkshilfe“, sagt Julian Waibel, Geschäftsführer vom Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt.

Hadnfest © KLZ

Hadnfest

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr werden die „KunstSinnNeuhaus Wochen“ auch heuer wieder in der Gemeinde Neuhaus/Suha rund um das traditionelle Hadnfest stattfinden. „Involviert sind die Hadnwirte und Kulturvereine der Gemeinde“, sagt Amtsleiterin Regina Wiedl. Die „KunstSinnNeuhaus Wochen“ finden vom 6. bis 22. September statt, am 14. und 15. September das Hadnfest.

Jauntaler Salamifest © KLZ

Jauntaler Salamifest

Am 28. Juli geht das 22. Jauntaler Salamifest in Eberndorf/Dobrla vas über die Bühne. „Im Rahmen des Festes wird auch wieder die Salamiprinzessin gekürt. Im Fokus steht für uns, dass wir die Jauntaler Bauern samt ihren Produkten vor den Vorhang holen und die Regionalität fördern“, sagt Reinhard Gesson, Obmann der Jauntaler Salamibauern.

Sommerspiele Eberndorf © Photoheli/KK

Südkärntner Sommerspiele

Seit 1976 gibt es die Sommerspiele Eberndorf. Jedes Jahr wird im Juli und August auf der Bühne im Stiftshof eine Komödie aufgeführt, so auch heuer. Das Motto lautet seit jeher „Unterhaltung mit Haltung“. Das Team befindet sich gerade mitten in der Planungsphase der neuen Saison. Nähere Informationen gibt es unter www.sommerspiele-eberndorf.at