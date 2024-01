Im Sommer wird das in den 1970er-Jahren errichtete Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt abgerissen, um am bestehenden Grundstück innerhalb von zwei Jahren neu gebaut zu werden. Am sogenannten „Gummiparkplatz“ an der Umfahrungsstraße entsteht für die rund 680 Schülerinnen und Schüler für diesen Zeitraum eine Ersatzschule in modularer Bauweise. Der Gemeinderat machte dafür Ende Dezember mit der Aufhebung des Teilbebauungsplanes für den ursprünglich dort geplanten Billa Plus, der sich bekanntlich doch nicht in der Bezirkshauptstadt ansiedeln wird, den Weg frei. Rund 370 Container mit je sechs Metern Länge, 2,45 Metern Breite und 2,85 Metern Höhe werden auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Grundstück ebenerdig nebeneinander und übereinander gestellt. „Die Nutzfläche des so entstehenden Schulgebäudes beträgt auf beiden Geschossen insgesamt circa 4900 Quadratmeter“, sagt Siegfried Torta, Leiter der Abteilung für Budget, Wirtschaft und Recht in der Bildungsdirektion.