Mit dem einstimmigen Beschluss des Teilbebauungsplanes gab der Völkermarkter Gemeinderat im Oktober 2021 grünes Licht für die Errichtung eines Billa Plus am ehemaligen Sportplatz des Alpen-Adria-Gymnasiums. Nun beabsichtigt die Stadtgemeinde, den mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft genehmigten Teilbebauungsplan für das rund 7000 Quadratmeter große Areal in der Kernzone wieder aufzuheben. Denn das von der MID Bau GmbH geplante ebenerdige Lebensmittelgeschäft mit einer Verkaufsfläche von 2000 Quadratmetern samt Tiefgarage wird nun doch nicht gebaut.

Warum? „Da die Eigentümer die Liegenschaft nicht abgeben wollten, kann das genannte Projekt nicht umgesetzt werden“, heißt es seitens des Rewe-Konzerns, der derzeit auch kein anderes Projekt in der Bezirkshauptstadt plant. Besitzerin des Grundstückes ist die Are (Austrian Real Estate), eine 100-prozentige Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Auch Unternehmenssprecherin Alexandra Tryfoniuk bestätigt, dass es zu keiner Partnerschaft mit der MID Bau GmbH gekommen ist und der Billa Plus nicht realisiert wird.

„Am Gummiparkplatz soll jetzt das Containerdorf für die Schüler des Gymnasiums entstehen“, sagt Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ). Bekanntlich wird die Schule im Juli 2024 abgerissen und am derzeitigen Standort neu gebaut. Mit dem Schuljahr 2024/25 ziehen die knapp 700 Gymnasiasten in das Ausweichquartier, das in modularer Bauweise errichtet wird.