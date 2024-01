Ob Torten, selbst gegossene Pralinen oder Petit Fours: Die Lavanttalerin Melanie Hasenbichler versüßt das Leben ihrer Kunden. Die Konditormeisterin hat sich kürzlich selbstständig gemacht und ihre Firma „Gschmacksach“ gegründet. Seitdem kreiert sie hausgemachte Köstlichkeiten in ihrer Backstube. „Nachdem ich sehr abgelegen am Weißenberg nahe Lavamünd wohne, biete ich einen Lieferservice an“, erzählt die 28-Jährige, die jede freie Minute bei ihrem Pferd verbringt. Immerhin ist sie mit Pferden groß geworden – am elterlichen Reiterhof Hasenbichler am Weißenberg.

Eigene Backstube

Eigentlich ist Melanie Hasenbichler gelernte Köchin und Kellnerin. „Nach meiner Ausbildung als Gastronomiefachfrau zog es mich in die weite Welt. Nach zahlreichen Saisonen als Köchin und Patissier zog es mich vor drei Jahren zurück in die Heimat und ich beschloss, die Ausbildung zur Konditormeisterin zu machen, die ich 2022 erfolgreich abgeschlossen habe“, erzählt „Meli“, wie sie von allen genannt wird. Um sich den Traum einer eigenen Backstube zu erfüllen, hat sie sich zu Hause den Keller ausgebaut.

In ihrer Backstube ist die Konditormeisterin kreativ © Privat

Brötchen und Partybrezel

Doch die Konditormeisterin bietet nicht nur süße Kreationen an, sondern auch pikante: Angefangen von Brötchen bis hin zur gefüllten Partybrezel. Die junge Unternehmerin nimmt Anfragen und Aufträge unter der Nummer 0664/159 19 40 entgegen. Und die Preise? „Eine normale Torte mit 24 Zentimetern Durchmesser kostet 55 Euro, wobei die Preise je nach Motiv und Aufwand variieren“, sagt Hasenbichler und fügt ein weiteres Beispiel hinzu: „Eine Partybrezel für zehn Personen kostet beispielsweise 45 Euro und die Lieferung nach Wolfsberg 5 Euro.“ Die junge Konditormeisterin bietet auch glutenfreie Produkte an. Fotos ihrer Kreationen gibt es auf Instagram und auch Facebook unter „Gschmacksach“.