Bei einem Spaziergang auf der Petzentraße in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku kam es am 3. Jänner zu einem Zwischenfall mit zwei frei laufenden Hunden. „Ich wurde von zwei Hofhunden attackiert und blutig gebissen. Dabei hatte ich mein acht Monate altes Baby im Tragetuch mit“, erzählt die Betroffene. Als die Besitzer der Hunde durch Hilfeschreie darauf aufmerksam wurden, konnten sie die Hunde zurückholen. „Ich wurde dann bei den Beinen ärztlich versorgt. Meinem Kind ist zum Glück nichts passiert. Am nächsten Tag bemerkte ich aber leider wieder, dass die Hunde ohne Maulkorb frei herumgelaufen sind.“

Der Vorfall wurde von der Frau zur Anzeige gebracht. Das bestätigt auch die Polizei. Der Hundebesitzer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. „Es gibt auch eine Anzeige nach dem Kärntner Tierhaltegesetz, wegen nicht rechtmäßiger Tierhaltung“, heißt es seitens der Polizei. Das Strafausmaß hänge auch vom Grad der Verletzungen ab. Die Ermittlungen dazu laufen noch.