Zu Silvester mussten Tierbesitzer in St. Margarethen ob Töllerberg um ihre geliebten Hunde bangen. Durch ausgelegte Giftköder auf drei privaten Anwesen in Form von zusammengepresstem Rattengift mussten sie tierärztlich behandelt werden. „Es handelt sich um drei verschiedene Tierbesitzer“, informiert Gerald Grebenjak, Kommandant der Polizeiinspektion Völkermarkt.

„Untypisch verhalten“

Einer der Hundebesitzer ist Robert Sherlock (62): „Nach einem Spaziergang haben wir unseren Hund noch ein wenig in unserem Garten gelassen. Plötzlich haben seine Füße zu zucken begonnen, er hat sich ganz untypisch verhalten“, sagt Sherlock, der im Garten ein hellblaues Sackerl vorfand, wodurch er sofort wusste, dass es sich um Rattengift handelt. „Wir haben sofort reagiert und haben unseren weißen Schäferhund zum Tierarzt gebracht, der die Giftattacke bestätigt hat. Mittlerweile geht es ihm wieder gut.“

Auch die anderen beiden Nachbarhunde sind wieder wohlauf. „Ein Nachbar hat zum Glück vorher ein Sackerl entdeckt, bevor es sein Hund schnappen konnte“, sagt Sherlock. Er vermutet, dass die Giftköder in der Nacht ausgelegt worden sind: „Es muss sich schon jemand in der Gegend auskennen, zumal nur die größeren Hunde betroffen sind. Untertags würde es wahrscheinlich auffallen, wenn jemand so etwas macht.“ Bei seinem Hund handle es sich auch um einen staatlich geprüften Assistenzhund: „Unsere Tochter ist im Rollstuhl. Wir sind froh, dass dem Hund nichts Schlimmeres passiert ist.“

Polizei rät zur Vorsicht

Die Nachbarn werden jetzt jedenfalls ihre Gärten in Zukunft genauer unter die Lupe nehmen. Auch die Polizei bittet um Vorsicht: „Wer etwas bemerkt, soll sich bitte bei uns melden“, sagt Grebenjak. In letzter Zeit seien keine weiteren Vorfälle von Giftködern im Völkermarkter Raum bekannt. Die Ermittlungen nach dem bisher unbekannten Täter laufen noch.