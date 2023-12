2024 steht im Bezirk Wolfsberg und Völkermarkt bereits vor der Tür. Rituell wird das alte Jahr 2023 verabschiedet. Jeder hat so seine ganz eigene Tradition, um glücklich ins neue Jahr zu starten: etwa mit einem ausgiebigen Wohnungsputz oder mithilfe des Räucherns nach alten Bräuchen. So mancher trägt sogar eine eigene Kleidung. Speziell die Farbe Rot soll Glück in der Liebe bringen. Alles wird versucht, um diesen magisch umwobenen Tag gut zu überstehen. Zudem wird gern in die Zukunft geblickt – Wachsgießen steht hoch im Kurs. In keiner Nacht liegt schließlich Neues und Altes so nahe beieinander. Am besten wird dieser Tag jedoch in Gesellschaft verbracht. Im Vordergrund steht aber stets die spannende Frage: „Was werden wohl die nächsten zwölf Monate bringen?“ Wir haben bei acht Unterkärntnern nachgefragt, was sie sich für 2024 wünschen.