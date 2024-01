Zum sechsten Mal verlieh das Urlaubsportal kinderhotel.info den Award an die 50 besten Hotels mit Kinderbetreuung. Zur Auswahl standen rund 730 Familienhotels aus 14 europäischen Ländern.

Platz eins ging heuer im kärntenweiten Ranking an das Familienresort Petschnighof in Diex, das 2022 auf dem zweiten Platz landete. Der Betrieb der Familie Kitz begann klein als Urlaub am Bauernhof-Destination. Im Jahr 2008 wurde daraus ein Gastronomiebetrieb mit Zimmern und 23 Hektar Außenfläche mit Naturbadeteich und Reitplatz. Acht Millionen Euro flossen 2022 in den Ausbau zu einem Ganzjahresbetrieb mit Schwerpunkt auf Familienurlaub.

Die Kombination von Urlaub am Bauernhof und 4-Sterne-Superior-Komfort zeichnet den Betrieb aus. Mit Panorama-Alleinlage, 230.000 Quadratmeter Outdoorbereich samt Badesee, Bauernhof und Reitschule gilt das Resort als Vorzeigebetrieb. Seit dem großen Umbau gibt es eine Erlebnis-Wasserwelt mit Wellenrutsche, Infinity- und Kinderpool sowie das Panorama-Alm-Spa. Auch auf hochwertige Kulinarik und hausgemachten Bio-Produkte wird Wert gelegt.