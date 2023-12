„Es ist ein tolles Gefühl, ein Lied tief im Inneren zu spüren, es aufzuschreiben, zu singen und schlussendlich in einem guten Studio zu produzieren“, sagt Josef Krop aus Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom, Freunde nennen ihn „Pepej“. „Tako me ljubiš/So liebst du mich“ lautet das Motto seines neuen Albums. Vierzehn Lieder in slowenischer Sprache, die im Laufe von 40 Jahren entstanden sind, sind drauf zu finden. Die CD wird am Samstag, dem 30. Dezember, um 19 Uhr im Haus der Kultur/Hiša kulture in Schwabegg/Žvabek vorgestellt. Im Hintergrund werden die Gruppen „Sanje“ und „Pevsko – instrumentalna skupina“ mitwirken.