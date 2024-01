Unzählige Online-Artikel haben wir den Lesern 2023 „serviert“. Während manche davon schnell wieder in Vergessenheit geraten sind, sorgten andere Artikel wiederum für sehr großes und teils auch langanhaltendes Interesse. Doch was hat die Völkermarkterinnen und Völkermarkter besonders gefesselt?

Platz 10

„Es ist kräftezehrend und nervenaufreibend. Man kann nur sitzen und warten“, sagte Doris Petritsch aus der Ortschaft Unterbergen (zwischen Greuth und St. Michael ob der Gurk) in der Gemeinde Völkermarkt nach dem Hangrutsch im August 2023. Sie musste ihr Haus verlassen, ebenso wie ihre Tanten, ihre Oma und alle weiteren Ortsbewohner. Aber auch in Ruhstatt ging eine große Mure ab, verlegte die Bundesstraße und zog weitere Häuser schwer in Mitleidenschaft. „Wir waren gerade draußen und mit Aufräumarbeiten nach dem letzten Sturmschaden beschäftigt, als auf einmal die Erde herunterkam“, so Waltraud Olschan, eine der Betroffenen.

Platz 9

Durch den Stillstand beim „Rondo“, früher ein Anziehungspunkt für Tanzwütige, herrschte im Zentrum von St. Kanzian gähnende Leere, was auch für Unmut bei einigen Lokalbetreibern sorgte. Besonders der aufgestellte Zaun ist vielen ein Dorn im Auge. Noch-Besitzer Franz Peter Orasch von der Lilihill-Gruppe will das „Rondo“ jedenfalls wieder veräußern. Ein internationaler Makler bietet die Immobilie an gelistete Kunden an. Ausgetanzt hat es sich auch beim legendären „Rumpelstilzchen“. Zuletzt sorgten fünf Freunde noch dafür, dass im Lokal Abschied gefeiert werden konnte. Mittlerweile gibt es aber einen neuen Besitzer, die Gemeinde erwarb das Gebäude. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Platz 8

Stammzellenspender sind oft das letzte Mittel, um das Leben eines Leukämie-Patienten zu retten. Um die Chance von Betroffenen zu erhöhen, organisierte der Verein „Geben für Leben“ 2023 immer wieder Typisierungsaktionen – auch in Unterkärnten. Hunderte Personen ließen sich typisieren, um so auch die Lebenschance für einen Familienvater aus Wolfsberg zu erhöhen. Eine Typisierung – es ist ein Wangenabstrich notwendig – ist von körperlich gesunden Menschen zwischen 17 bis 45 Jahren möglich. Der Wangenabstrich kann auch ganz einfach von zu Hause aus gemacht werden. Jede Typisierung erhöht die Chance, den einen passenden „genetischen Zwilling“ zu finden. So konnte auch für den Lavanttaler Familienvater schlussendlich ein passender Spender gefunden werden.

Platz 7

Der letzte Gastrobetrieb in Rückersdorf in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas blieb 2023 geschlossen. „Es war keine leichte Entscheidung, uns fehlt aber leider das Personal. Daher legen wir dieses Jahr eine Pause ein und arbeiten an neuen Ideen“, gab Hannes Jernej vom „Mochoritsch“-Stammhaus bekannt. Von Pfingsten bis Anfang September, also gut 100 Tage, hatte das Landgasthaus immer geöffnet – und das schon seit über 60 Jahren. 30 Personen hätte man gebraucht, um in der üblichen Qualität das Haus mit 550 Sitzplätzen – 150 davon im Gastgarten – bespielen zu können. Die Gerüchte, dass das Stammhaus geschlossen bleiben soll und dass dort möglicherweise Wohnungen entstehen sollen, dementierte Jernej. Der potenzielle Bauherr, der in Gesprächen mit der Bevölkerung immer wieder genannt wird, wollte zu der Causa keine Auskunft geben.

Platz 6

Am 1. Juli 2023 hat das Parkettwerk Glawar in Loibach bei Bleiburg/Pliberk nach 151 Jahren die Produktion beendet, weil kein Nachfolger gefunden werden konnte. „Unsere Kinder gehen in Wien und Linz erfolgreich eigene Wege und ich verabschiede mich als Parkettmeister in den Ruhestand“, sagte Gottfried Glawar, der das Unternehmen als Geschäftsführer in vierter Generation erfolgreich führte. Künftig wird sich der Unternehmer auf sein Museum, wofür er das elterliche Wirtschaftsgebäude aus dem 15. Jahrhundert in Loibach renovierte und die „Escape-Rooms Petzen“, die seit 2018 am Firmenstandort ein Angebot für Menschen mit starken Nerven darstellen, konzentrieren.

Platz 5

Nach jahrelanger Führung vom „ Autohaus Pammer“ in Klagenfurt haben sich Christina und Thomas Pammer dazu entschieden, auf ein Leben in der Landwirtschaft „umzusatteln“. „Wir sind mit Pferden und der Liebe zur Natur groß geworden. Thomas wuchs auf der Norikerfarm seines Großvaters auf und ich reite schon seit meinem sechsten Lebensjahr. Uns wurde mit der Zeit bewusst, dass wir genau dahin zurückmöchten, und bei einem Glas Wein wurde die Entscheidung gefasst, irgendwann einen eigenen Pferdehof zu besitzen“, erzählt die Klagenfurterin. Und so ging es auf die Suche nach einer passenden Liegenschaft, welche sich jedoch als etwas schwierig herausstellte. Ein ganzes Jahr suchte das Ehepaar nach dem perfekten Pferdehof, bis sie auf die 13 Hektar große Landwirtschaft in Oberdorf 1 bei Neuhaus/Suha stießen. Gemeinsam mit den beiden Kindern lebt das Paar seit Juli 2023 auf ihrem Pferdehof „Gut Hottehü “ . Angestellte gibt es keine, die Landwirtschaft wird als Familienbetrieb von den beiden geführt.

Platz 4

Von klein auf nahm Hardy Marolt seinen Sohn Hardy jun. zum Fischen mit. Am 7. Mai 2023 machte er den „Fang seines Lebens“. Im Beisein vom routinierten Fischer Franz Fabach fing er am späten Nachmittag einen 30,5 Kilogramm schweren Karpfen am hauseigenen Badesteg des Strandhotels Orchidee am Klopeiner See. „Er hat somit den jahrelangen Rekord von 28 Kilogramm übertroffen“, freut sich Vater Hardy Marolt, der beim „Fang des Prachtfisches“ als Zuschauer dabei gewesen ist. So ein Fang muss natürlich auch dokumentiert werden. Nach einem kurzen Fotoshooting und dem Abwiegen wurde der Karpfen wieder in die Freiheit entlassen. „Natürlich mit einem Bussi. So wie es sich gehört“, scherzt Vater Hardy Marolt, der von seinem Sohn schon lange beim Fischen überholt worden sei.

Platz 3

Sie ist die größte mitteleuropäische Giftschlange und laut Reptilienexpertin Helga Happ in ihrem Bestand gefährdet. Die Rede ist von der europäischen Hornviper. Ein solches Exemplar fand am 30. Mai 2023 ein Mann vor seinem Haus unterhalb der Türkenschanze in Bad Eisenkappel/Železna Kapla. „Ich saß mit einem Kaffee auf der Treppe vor dem Haus und die Hunde spielten wie immer“. Plötzlich verhielten sich die Hunde – ein Jack-Russell-Terrier und ein schon älterer Gebirgsschweißhund – sehr aggressiv und sprangen um einen Busch. Der Grund für das auffällige Verhalten der Vierbeiner kroch schließlich unter dem Busch hervor – eine Hornviper. Da der Mann verhindern wollte, dass die Schlange weiter in den Garten flüchtet, wo sich seine Mutter jeden Tag aufhält, fing er die Schlange mit einem Kübel und einer Müllzange ein und verständigte Helga Happ.

Platz 2

Katrin Lach aus Eberndorf/Dobrla vas suchte bei „Bauer sucht Frau International“ bei RTL nach einem passenden Partner. Bei ihrer Vorstellungsrunde verriet sie, dass sie einen „Mann fürs Herz sucht. Jemanden, bei dem sie ihre Schulter anlehnen und mit dem sie eine Familie gründen kann“. Vom Alter her sollte der Mann zwischen 27 und 41 Jahre alt sein. Am Ende fand sie ihr Liebesglück und schenkte ihr Herz Marc, der sich für die Eberndorferin bewarb, die zum dritten Mal bei einem „Bauer sucht Frau“-Format mitmachte. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Fernsehen eine Partnerin finde. Es hat schon ein bisschen gedauert, bis es bei beiden gefunkt hat“, so der Schweizer, der bei Lach eingezogen ist.

Platz 1

Vor allem Liebesgeschichten aus der Region sind bei unseren Leserinnen und Lesern sehr gefragt. So landete 2023 eine Hochzeit auf Platz 1. Im Jahr 2014 begann die Liebesgeschichte von Jennifer Sodamin aus Techelsberg am Wörthersee und Patrick Kröpl aus St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom. „Patrick hat mich 2014 bei ‚Bauer sucht Frau‘ als Hofdame im Fernsehen gesehen und mich direkt auf Facebook kontaktiert“, erzählt die glückliche Braut Jennifer Sodamin. Nach zwei Jahren Freundschaft sprang der Liebesfunke im Sommer 2016 über. Am 1. Juli 2023 läuteten die Hochzeitsglocken für das Paar. Die standesamtliche und kirchliche Trauung fand in Wolfsberg mit rund 50 Gästen statt. Für die Hochzeitsreise ging es für die ganze Familie noch einmal für 14 Tage nach Ägypten, um zusammen etwas Auszeit zu genießen.