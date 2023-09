Nach dem Küchenchef-Wechsel im Oktober 2022 war Horst Jernej, Betreiber der "Seerose" am Klopeiner See, stark gefordert. Seit Ende Juli sei er wieder gut aufgestellt und plane daher Neues mit seinem Restaurant am Ostufer. "Wir wollen heuer zum ersten Mal im Winter durchgehend geöffnet haben. Bisher hatten wir wöchentlich immer zwei Ruhetage", verrät Jernej, der auf ein "gewisses Grundgeschäft hofft" und dadurch seinen Mitarbeitern einen Ganzjahresjob bieten möchte: "Wenn ich von Oktober bis April kostendeckend fahre, bin ich zufrieden. Wir werden sehen, wie es angenommen wird."

Drei Köche

Rund 20 Mitarbeiter werden den Winter über beschäftigt, im Sommer sind es doppelt so viele. In der Küche selbst stehen seit August drei Köche. Küchenchef ist Benjamin Gratzei. Er wird von Timon Picej und Haubenkoch Stefan Riess unterstützt. Riess ist kein Unbekannter, er war zuvor Privatkoch von Ingrid Flick und kochte zuletzt im Restaurant der Domäne Lilienberg von Winzerin Mirjam Orasch. "Alle drei leben in der Nähe des Restaurants. Mein gesamtes Personal stammt aus der Region", sagt Jernej, der jeweils vier Lehrlinge in der Küche und im Service ausbildet. "Einen Lehrling im Service würde ich noch benötigen. Ohne sie ginge es nicht", sagt Jernej, der seit 2011 die "Seerose" betreibt und zugleich auch für die Gastronomie des Badehauses zuständig ist.

"Seerose"-Besitzer Horst Jernej © KK

Kulinarische Veränderungen

Nach der Neubesetzung in der Küche werde es auch kulinarische Veränderungen geben. Neben dem bereits bekannten monatlichen Fischbuffet dreht sich im Winter jeden Dienstagabend alles um das Steak. Einmal im Monat freitags wird unter dem besonderen Motto "Die 'Seerose' kocht auf" aufgetischt. Geschlossen habe die "Seerose" nur während der zwei geplanten Betriebsurlaube. Der erste ist bereits fixiert und findet von 6. bis 22. November statt. Am 9. und 10. Oktober ist wegen eines Betriebsausfluges geschlossen.