Noch bis zum 23. September kann man beim "Kirchenwirt" in St. Kanzian einkehren. Dann verlässt der derzeitige Pächter Gerhard Marin nach knapp sechs Jahren den Gasthof, der eingebettet zwischen Kirche und Veranstaltungszentrum K3 im Herzen des Ortes liegt. Hohe Energiekosten und ungleiche Saisonzeiten, welche kein kontinuierliches Geschäft zulassen, haben Marin zu diesem Schritt bewogen. Er wird künftig ein Café im Südpark in Klagenfurt betreiben. Vor St. Kanzian tischte er mit seinem Team am Pirkdorfer See auf.

Geht es nach Thomas Krainz, Bürgermeister der Gemeinde und Besitzer des "Kirchenwirtes", so soll die Gaststätte allerdings nicht lange verwaist bleiben. Ein Interessent ist zwar wieder abgesprungen, mit einem weiteren ist Krainz in Verhandlung. "Noch ist nichts spruchreif, daher kann ich keinen Namen nennen", sagt Krainz. Er ist jedoch zuversichtlich, dass der "Kirchenwirt" pünktlich zum vorweihnachtlichen und danach zum Weihnachts- und Silvestergeschäft – hier geht es vor allem um Weihnachtsfeiern – wieder geöffnet sein wird.

Eine Entscheidung darüber, wer den Gasthof künftig betreiben wird, soll möglichst bald erfolgen. Marin hinterlässt jedenfalls ein gut bestelltes Haus. Internet-Bewertungen von Gästen stellen dem "Kirchenwirt", was Freundlichkeit des Personals und Qualität der Speisen in der Ära Marin angeht, durchwegs ein ausgezeichnetes Zeugnis aus.