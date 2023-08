Als Model und Schauspielerin stehen Sie seit 15 Jahren im Rampenlicht. Wie fühlt es sich an, wenn Sie hier in St. Kanzian darauf angesprochen werden?

LARISSA MAROLT: Im Hotel werde ich von den Gästen oft angesprochen und fotografiert. Bekanntheit ist Fluch und Segen zugleich. Der Segen ist, dass man auch einiges bewirken kann, dass man Reichweite hat, dass man Leuten manchmal eine Freude machen kann. Wenn jemand herkommt, der ein Foto machen will, gebe ich zwei Sekunden meines Lebens her, um ihn zum Strahlen zu bringen. Das ist etwas Wundervolles.