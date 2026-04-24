Wer derzeit zwischen Mittewald und Heiligengeist unterwegs ist, kann die Eingriffe kaum übersehen. Entlang der L35 und auch an der alten Bleiberger Straße, die heute als Wander- und Waldweg genutzt wird, laufen seit Tagen Schlägerungsarbeiten. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer und Wanderer fragen sich, warum hier so viele Bäume fallen müssen.

40 Jahre alte Buchen werden gefällt

Erst im Vorjahr hatten die Rodungen in Langauen für Diskussionen gesorgt, als Bäume für die im Bau befindliche Zufahrtstraße zur Großkaserne weichen mussten. Umso aufmerksamer reagieren nun viele Menschen auf die aktuellen Arbeiten entlang der Straße nach Bad Bleiberg zwischen Mittewald und Heiligengeist.

Die Verunsicherung unter den Anrainerinnen und Anrainern ist entsprechend groß. Umweltaktivist und Gemeinderat für die Grünen Sepp Götz versteht nicht, warum so viele Bäume gefällt werden müssen. Zu den Rotbuchen hat er übrigens eine besondere Verbindung: „Die haben wir vor rund 40 Jahren bei einem Schulprojekt gemeinsam mit Kindern gepflanzt.“ Zahlreiche Anrainer hätten sich in den vergangenen Tagen bei ihm gemeldet und zeigten sich „schockiert über die Abholzung“.

Sepp Götz ist erschüttert über die Fällung der vielen Bäume. Manche von ihnen hat er mit Schülerinnen und Schülern vor rund 40 Jahren selbst gesetzt © KK/Privat

Rotfäule und Kronenschäden zwingen zum Handeln

Andrea Kaltenegger, Sprecherin der Österreichischen Bundesforste, hält den Vorwürfen die sachliche Begründung entgegen. „Es werden derzeit Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt.“ Betroffen sei „ein rund 1,2 Kilometer langer Abschnitt“, der sich teilweise in Privatbesitz und in Bundesforstbesitz befindet. Entfernt würden Bäume im Nahbereich der Straße, „um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen“.

Laut der Sprecherin seien „bei einigen Fichten Rotfäule festgestellt“ worden, Kiefern seien teils bereits abgestorben und alte Buchen hätten Kronenschäden mit abgestorbenen Ästen aufgewiesen, „die direkt in den Straßenraum ragten“. Insgesamt habe damit „eine konkrete Gefahr für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer“ bestanden.

Die Gründe, warum die Bäume entlang der Straße Schaden genommen haben, seien vielfältig. „Unter anderem das Alter der Bäume, eventuell auch Einsatz von Streusalz und möglicherweise auch Folgen des Klimawandels wie Trockenheit oder Borkenkäfer“ erklärt Kaltenegger.

Arbeiten dauern noch bis Ende April

In die Entscheidung eingebunden waren laut Bundesforsten Expertinnen und Experten der Bundesforste, die Bezirksforstbehörde, Sachverständige des Magistrats Villach sowie die Straßenmeisterei. Auf Basis mehrerer Begutachtungen wurde ein behördlicher Bescheid erlassen, die letzte Kontrolle fand im März statt. Eine Aufforstung sei nicht nötig, weil „die Wiederbewaldung über natürliche Verjüngung“ erfolge und bereits junger Wald in Form von Buchen, Ahorn, Fichten, Tannen und Kiefern nachwachse. Die Arbeiten dauern noch bis 30. April an. Wartezeiten von bis zu 20 Minuten für Autofahrer sind tagsüber möglich.