Seit 1969 betreibt Werner Bernold das Café „Das Platzl“ im Herzen von Drobollach gemeinsam mit seiner Frau Gertrud Sterba. Das Lokal war vor allem in den Sommermonaten ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Urlauber, die auf der Terrasse Kaffee und Kuchen, Eisbecher und kleine Snacks genossen mit Blick auf den See. Heuer bleibt das Café jedoch geschlossen.

„Über 50 Jahre habe ich mich um das Wohl der Gäste gekümmert. Heuer muss ich leider aus privaten Gründen pausieren“, sagt Bernold. Geöffnet war das Café sonst täglich ab 10 Uhr bis Mitternacht. „Wir haben immer beide bei allem angepackt“, sagt Bernold über die jahrzehntelange Arbeit mit seiner Frau. Dem Paar wurde erst 2024 eine besondere Ehre zuteil. Bar-Legende Rainer Husar kreierte damals einen eigenen Cocktail mit dem Namen „Bernolds Cafe Trieste-Cocktail“, mit Amaretto, Kaffee und Schlagobers.

Auch „Faaka Morgana“ vorerst geschlossen

Auch nebenan hat sich zuletzt einiges getan. Im ehemaligen „Drob In“ hatten Michael Eskorsio und Caroline Leitner das Lokal im vergangenen Juni unter dem Namen „Faaka Morgana“ übernommen, nach einer Saison aber wieder aufgehört. Ihr Angebot war als Bar und Treffpunkt für Einheimische mit moderaten Preisen und als Ganzjahresbetrieb angelegt. Für die Pacht entschieden sie sich, weil Eskorsio nach Kärnten ziehen wollte und das Paar in Bernold und Sterba „extrem liebe und hilfsbereite Menschen als Vermieter“ fand.

Das ehemalige „Drob In“ soll Mitte Mai wieder öffnen; die Gespräche mit Interessenten seien im Finale © KLZ/Klaus Steiner

Eröffnung noch Mitte Mai?

Nun könnte es dort bald weitergehen. Bernold bestätigt telefonisch laufende Gespräche mit einem Interessenten, der die Bar ganztägig öffnen möchte. Auch der Gastgarten des Café am Platzl soll dabei mitgenutzt werden. Namen möchte er noch keinen nennen. „Ich hoffe aber, dass ich mit der Bar und der Nutzung der Terrasse dazu beitragen kann, dass der Tourismus in Drobollach lebendig bleibt.“ Wer aktuell dennoch in Drobollach Kaffee und Kuchen genießen möchte, findet mit der „Diana Cafe Bar“ und dem „Yarra Café“ weiterhin zwei geöffnete Anlaufstellen.