Die Gerüchteküche brodelt schon seit längerer Zeit, nun wurden die Spekulationen von Innenstadtunternehmer und Künstler Ralph Koschier (46) selbst bestätigt. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bejaht er, dass über eines oder mehrere seiner Unternehmen bis zum Ende der Woche ein Konkursantrag gestellt wird – ob alle oder nur einzelne Betriebe betroffen sind, lässt Koschier offen. Aktuell betreibt der 46-jährige gebürtige Schweizer, der in Feldkirchen aufwuchs, gemeinsam mit Geschäftspartnern das Kaffeehaus „Hauptplatz 17“, den Nahversorger „Lebensmittelhandel am Hauptplatz 11“ sowie eine kleine Werkstatt, in der er Arcade-Spielgeräte baut.