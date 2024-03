Angeschlossen an die allgemeinmedizinische und orthopädische Facharztpraxis von Florian Kamnig in der Bäckerteichstraße 1 in Velden, hat Anfang Februar im Erdgeschoss die Praxis „Physiotherapie Velden“ von Verena Hundsdorfer und Tanja Rassinger-Suppanz eröffnet. Die beiden Physiotherapeutinnen stehen dabei aber nicht im Konkurrenzkampf, sondern machen gemeinsame Sache: „Wir teilen uns die Praxiszeiten auf, bei jeder sind jeweils Vormittags- und Nachmittagstermine verfügbar. Es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander“, sagt Hundsdorfer. So können Termine von Montag bis Freitag von morgens bis abends telefonisch vereinbart werden. „Wenn wir nicht erreichbar sind, rufen wir noch am selben Tag, spätestens am Abend, zurück“, ergänzt sie.

Verena Hundsdorfer

In ihrer mehr als 20-jährigen Berufserfahrung als Physiotherapeutin hat sich Hundsdorfer einen Ruf für Motivation, Engagement und Fachkompetenz erarbeitet. „Mein Ziel ist es, den Patienten zu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern, Schmerzen zu lindern und ihre körperliche Fitness zu steigern“, sagt sie. Mit zahlreichen Zusatzqualifikationen und einem facettenreichen Therapieangebot deckt sie ein breites Spektrum an Behandlungstechniken und Therapieansätzen ab.

Hundsdorfer hat sich auf verschiedene Bereiche der Physiotherapie spezialisiert, darunter Bandscheiben- und Wirbelsäulenbehandlungen sowie die Rehabilitation nach Verletzungen und chirurgischen Eingriffen. Hundsdorfer: „Gezielt biete ich auch Therapien bei Schmerzzuständen am Bewegungsapparat, Fußfehlstellungen, Osteoporose, Lipödem/Lymphödem und anderen Erkrankungen an.“

Zu ihren Therapietechniken zählen unter anderem Manualtherapie, Cranio Sacrale Osteopathie, Faszientherapie, Triggerpunkttherapie, Ganganalyse sowie medizinisches Krafttraining. Darüber hinaus bietet sie Entspannungstechniken wie Yoga, Pilates und Qigong an.

Verena Hundsdorfer © Physiotherapie Velden

Tanja Rassinger-Suppanz

Seit 2006 ist Rassinger-Suppanz als Physiotherapeutin, mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung, freiberuflich in Velden tätig. „Mein besonderes Anliegen liegt unter anderem auf dem Erstgespräch, bei dem ich mir Zeit nehme, um genau zuzuhören und gemeinsam mit den Patienten die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen“, sagt Rassinger-Suppanz.

Als physiotherapeutische Ansprechpartnerin bietet sie umfassende Unterstützung bei Schmerzen und Funktionsstörungen des Bewegungsapparates, nach Verletzungen und Operationen sowie für die Beckenbodengesundheit der Frau, einschließlich Inkontinenz, Senkungsbeschwerden, Dranggefühl, Schmerzen und postoperativer Betreuung nach Geburten.

„Großen Wert lege ich auf kontinuierliche Weiterbildung und besuche regelmäßig Fortbildungen in verschiedenen Bereichen“, so sie weiter. Zu ihren Zusatzausbildungen zählen unter anderem Diplom FMD – funktionelle Myodiagnostik, Manuelle Therapie – Certified Mulligan Practitioner, zertifizierte Liedlerkonzept-Therapeutin, Sportphysiotherapiediplom spt-education sowie zahlreiche Fortbildungen in Uro- und Gynäkologie, Viszeraler Osteopathie mit manueller Therapie, K-Taping, Physioflossing und Kiefergelenkbehandlungen.