Vor knapp acht Jahren übernahm der Multiunternehmer und Geschäftsführer der AHA-Pflegeeinrichtungen, Gerhard Mosser, das Orthopädiehaus „Jurtin“ und damit auch die Herstellung der „Jurtin-Schuheinlagen“ in Feldkirchen – maßgefertigte Einlagen, die direkt am unvorbelasteten Fuß angepasst und ohne Abdruck ermessen werden. Für die Maßeinlagen hat sich Mosser den Alleinvertrieb in Kärnten gesichert.