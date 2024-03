Unter dem Motto „Die Zukunft is(s)t…“ fand am 27. Februar in der Kärntner Tourismusschule (KTS) in Villach die vierte Slow Food Werkstatt statt. Die Veranstaltung brachte führende Köpfe aus der Gastronomie und Hotellerie zusammen, um innovative Ideen für eine nachhaltige Zukunft zu präsentieren.

In verschiedenen Workshops erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die zukünftige Entwicklung der Kulinarik. Veronika Dörfler vom „hefehaus“ betonte die Bedeutung traditionellen Brotbackens, während Ursula Pippan von „s’Tortale“ vegane Törtchen kreierte. Die Biowinzer Alexander Egger und Christian Waltl diskutierten über die Zukunft des Weins, Norbert Napetschnig und Veronika Gschöpf-Procházka hoben die Wichtigkeit von Bio in der Gastronomie hervor und Valentin Latschen präsentierte den Jungbarkeepern seine Ideen.

Diskussionen und Küchenparty

Am roten Sofa trafen sich Pioniere und Visionäre der Branche, darunter Corinna und Michael Knaller vom Biohotel Gralhof, Wolfgang Lattacher von der Alpe Adria Universität (AAU) Klagenfurt, Hannes Müller vom Genießerhotel „Die Forelle“, Alexander Egger von Sternberg Wein und Christian Waltl vom Bioweingut Waltl. Die Diskussion wurde von den beiden Diplomarbeits-Teams Helene Maria Strauss und Leonie Lamprecht sowie Aleyna Neff und Lara Marie Mainhard moderiert.

Als krönender Abschluss luden Clara Aue, Küchenchefin vom Biohotel Gralhof, das Team der Klasse 4CT und Lehrer Heinrich Strasser zu einer Bio-Küchenparty ein, bei der köstliche Häppchen verkostet werden konnten.