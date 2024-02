Am Montag eröffnete eine neue Gastro-Fläche am Bahnhofsplatz ihre Türen. Anstelle des ehemaligen „Il Treno“ erstrahlt nun die „Bäckerei Andi“, die mit einer besonderen Spezialität aufwartet: Backwaren „mit Liebe vom Balkan“. Der Familienbetrieb mit Inhaber Andi Qenaj (21) will neben den zwei weiteren Standorten in Österreich und mehreren in Kroatien nun auch Spezialitäten wie traditionelles Burek mit verschiedenen Füllungen in die Draustadt bringen. „Wir haben gesehen, dass es so etwas in Villach noch nicht gibt. Wir wollen unsere traditionellen Backwaren den Villacherinnen und Villachern näher bringen und zeigen, was die Balkanküche bietet“, sagt Qenaj.

Der Inhaber investierte viel Zeit und Mühe in die Umbauarbeiten, um nach nur zweieinhalb Monaten bereit für die Eröffnung zu sein. „Es war uns wichtig, schnell fertig zu werden und pünktlich zu öffnen“, betont er, der sein erstes Geschäft in Villach eröffnete. Mit einem Team von fünf Mitarbeitern möchte er den Kunden frische und schmackhafte Backwaren bieten und hofft auf eine positive Resonanz. Weitere Mitarbeiter werden allerdings gesucht.

Frisches Angebot mit Balkan-Spezialitäten

Das Angebot der Bäckerei ist vielfältig und reicht von herzhaften bis süßen Leckereien. Neben klassischen Kuchen, Semmeln und Croissants verwöhnt Qenaj seine Gäste auch mit Köstlichkeiten aus dem Balkan – alles selbst gebacken. Die Eröffnung der „Bäckerei Andi“ bringt somit nicht nur frische Backwaren, sondern auch eine kulinarische Reise durch den Balkan auf den Bahnhofsplatz in Villach. Geöffnet hat die „Bäckerei Andi“ täglich von 5 bis 21 Uhr.