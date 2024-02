Für Aufregung sorgte diese Woche ein Baustellen-Container voller alter Bücher vor der Arbeiterkammer in Villach. Ein Leser der Kleinen Zeitung wirft der Alpen-Adria-Mediathek vor, einen „Kulturskandal“ zu begehen. „Es regt mich auf, dass Bücher einfach weggeworfen werden, vor allem, weil die Bücher komplett in Ordnung sind“, sagt er. Davon habe er sich persönlich ein Bild gemacht, bevor der Container am Donnerstagmorgen von den Villacher Saubermachern abgeholt wurde.