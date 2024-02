Die Stadt Villach investiert in die Attraktivitätssteigerung des tpv Technologieparks Villach sowie in den Hochwasserschutz entlang der Drau. Beim tpv Technologiepark Villach entsteht eine Flusstribüne als Begegnungsbereich direkt am Wasser, während 7,6 Millionen Euro in den ersten von drei Bauabschnitten für den Hochwasserschutz investiert werden. Noch heuer soll im tpv Technologiepark Villach das „Mini Educational Lab“ mit öffentlichem Kindergarten und Kindertagesstätte eröffnet werden.