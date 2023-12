Was haben eine Reiseexpertin, ein Haubenkoch, die Chefin eines Perückenladens, ein Journalist und die Obfrau eines Vereins gemeinsam? Sie sind für die Wahl zum Kopf des Jahres in Villach und Klagenfurt mit besonderer Unterstützung des Musikvereins Kärnten in der Kategorie „Starke Persönlichkeiten“ nominiert und haben mit ihrer Zielstrebigkeit viel erreicht.