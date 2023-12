Ob beim Fußball, Segeln oder Eishockey – Unsere Nominierten in der Kategorie Sport haben auf jeden Fall die Nase vorn und sind durch ihre besonderen Leistungen aufgefallen. Wer sich am Ende durchsetzt und sich den Titel „Kopf des Jahres 2023“ in der Kategorie Sport schnappt, entscheiden Sie mit Ihrer Stimme.