Die Siegerinnen und Sieger bei unserer Wahl zu den „Köpfen des Jahres 2022“ sind noch in guter Erinnerung, aber schon sind wir wieder auf der Suche. Wer sind die Menschen, die das Jahr 2023 in Kärnten und Osttirol geprägt haben? Wer hat Sie am meisten beeindruckt?

Wir suchen in den vier Großregionen Oberkärnten-Osttirol, St. Veit-Feldkirchen, Wolfsberg-Völkermarkt und Klagenfurt-Villach – hier mit besonderer Unterstützung des Musikvereins Kärnten – die Menschen, die in ihrer Region besondere Leistungen in den Kategorien Kultur, Unternehmergeist, Sport, Junge Talente und Starke Persönlichkeiten erbracht haben. Während Sie uns in diesen Kategorien Vorschläge schicken können, vergibt eine Jury der Kleinen Zeitung in jeder Großregion noch einen weiteren Preis, den fürs Lebenswerk. Im Vorjahr wurden Schauspielerin Heidelinde Weis, Unternehmer Alfred Riedl, der vor Kurzem leider verstorbene Unternehmer und Kunstsammler Herbert Liaunig und „Nockalm Quintett“-Sänger Gottfried Würcher ausgewählt.

Vorschläge laden Sie bitte bis 19. November auf www.kleinezeitung.at/kdj hoch oder Sie schicken sie per E-Mail (siehe Infokasten). Aus allen Nominierungen stellt die Redaktion jeweils fünf Persönlichkeiten pro Kategorie zusammen. Wer schließlich „Kopf des Jahres 2023“ wird, entscheiden Sie. Sie können von 26. November bis zum 31. Dezember auf unserer Homepage abstimmen.

Wie bereits Tradition, werden die Siegerinnen und Sieger Ende Jänner und Anfang Februar in vier großen Galas geehrt. Also, machen Sie mit, schicken Sie uns Ihre Vorschläge!