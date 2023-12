In der Villacher Innenstadt eröffnet das Café „Glück“ – ein modernes Tagescafé mit liebevollen Retro-Details. Ljubica Karajica (40) steigt als Quereinsteigerin in die Gastro-Szene ein und bietet am Hans-Gasser-Platz unter anderem Snacks, wie eine Bauernjause mit regionalen Produkten, an. „Zusätzlich wird es einmal pro Woche einen selbstgemachten Blechkuchen geben“, sagt Karajica. Ob die Speise- und Getränkekarte erweitert wird, hängt von der Entwicklung des Cafés ab. Karajica, die das Café allein betreibt, plant auch Getränke-Specials, sprich flüssige „Glücksbringer“. „Ich bin offen für alles und biete auch die Möglichkeit, größere Feiern im Café abzuhalten“, ergänzt die gelernte Einzelhandelskauffrau und Friseurin.