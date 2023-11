Die Freude bei Lagana-Küchenchef Thomas Mayerl und Voco-Direktorin Kerstin Fritz ist groß. Nachdem das Restaurant an der Drau vom „Gault&Millau“-Team bei der jüngsten Testung der besten Lokale Österreichs zuerst vergessen wurde, konnte es nun offensichtlich mehr als überzeugen.

Drei Hauben und 15,5 Punkte

Mit 15,5 Punkten und drei Hauben setzt sich das Lagana an die Spitze der Gourmetrestaurants der Region, genau ein halber Punkt brachte die Führung vor dem Innenstadtlokal „Aurea“. Bei der letzten Testung im Jahr 2021 erhielt der damalige Koch Hermann Andritsch, der sich nun in der Bahnhofstraße selbstständig gemacht hat, „nur“ 15 Punkte.

Mayerl folgte Andritsch im August 2022 nach – aufgrund des Wechsels in der Küche wurde das Restaurant im vergangenen Jahr nicht bewertet.

Vorbereiten auf die Hochsaison

Auf den, spät aber doch, geernteten Lorbeeren will sich das Team rund um Fritz und Mayerl nicht ausruhen. Sechs bis sieben Mal jährlich wird die Speisekarte umgestellt und saisonal angepasst. Jetzt zur Weihnachtszeit freut man sich auf die vielen Weihnachtsfeiern und an Silvester auf das traditionelle Gourmetmenü mit DJ und Live-Musik. Gleich nach Silvester geht es dann mit den Villacher Faschingssitzungen weiter. Zur Premiere am 6. Jänner serviert der Küchenchef ein passendes Sitzungsmenü.

Neben dem täglichen à la carte Geschäft koordiniert und organisiert Mayerl auch sämtliche kulinarische Verpflegung bei Veranstaltungen im Congress Center Villach – vom Schulball über Firmenfeiern, von Fachtagungen bis hin zum Prinzenball. „Das macht mich persönlich wirklich sehr stolz – Thomas Mayerl steht in jeder Hinsicht für Qualität und guten Geschmack“, freut sich Kerstin Fritz.