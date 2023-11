Dem Team des Lagana in Villach ist der Appetit vorübergehend vergangen. Der Grund dafür ist kurios: Der renommierte Restaurantguide „Gault&Millau“, der dieser Tage sein aktuelles Ranking der österreichischen Spitzenlokale publiziert hat, hat in der Testung auf das beliebte Restaurant an der Drau vergessen. „Im ersten Moment war das ein riesen Schock für uns und es kann zu einem Imageschaden werden, wenn Leute glauben, wir hätten unsere Haube verloren“, sagt Geschäftsführerin Kerstin Fritz.