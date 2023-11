Mehr als zehn Jahre lang war Hakan Signak mit seinem „König Kebap“ in der Villacher Postgasse vertreten, nun gingen von einem auf den anderen Tag die Lichter aus, das Lokal ist bereits geräumt. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung erzählt sein Bruder Mesut Signak, der in Landskron ebenfalls eine „König Kebap“-Filiale betreibt, „dass sein Bruder das Lokal dem Vermieter übergeben hat und auf der Suche nach einem neuen Standort in der Villacher Innenstadt ist“. Warum er sich von der Filiale trennte, ist nicht bekannt.