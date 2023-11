„Es gibt nichts, was ich nicht gerne mache. Alles, was mit Patisserie zu tun hat, ist meine Leidenschaft“, erzählte Jaimy Reisinger in einem Interview mit der Kleinen Zeitung. Die gebürtige Steirerin wurde im Frühling vom „Rolling Pin“ zur Pâtissier des Jahres gekürt. In der Branche wird sie als „Ausnahmetalent“ gehandelt. Jetzt kommen die Kreationen der Dessert-Künstlerin auch am Wörthersee auf die Teller.