Technischer Einsatz Donnerstagvormittag für die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan: Kurz nach 10 Uhr mussten die Feuerwehrleute zu einem Mehrparteienhaus ausrücken. Eine Mieterin hatte sich aus der Wohnung ausgesperrt, ihr Baby befand sich allein darin.

Das Bangen der Mutter hatte schon nach wenigen Minuten ein Ende. Rasch konnten die Feuerwehrleute sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung verschaffen, und die besorgte Frau konnte wieder zu ihrem Kind. Nach 25 Minuten konnte die Feuerwehr wieder einrücken.