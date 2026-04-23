87 Jahre alt ist Maria Liendl, 85 Jahre lang lebt sie in der Hubert-Hauser-Straße in Friesach. Nun ist sie ein paar Meter weitergezogen. Liendl gehört zu den zwölf Bewohnern des Pilotprojektes „350 Euro Wohnen“ in Friesach. Der Seniorin fehlt zwar noch die Küche, doch die Freude über ihre neue Wohnung steht ihr ins Gesicht geschrieben. „Meine Enkel haben mir beim Siedeln geholfen und mir die Möbel aufgestellt.“

Vor ein paar Wochen konnte der erste Teil des Projekts abgeschlossen werden. Das Ziel ist es, dass Mieterinnen und Mieter nicht mehr als 350 Euro inklusive Betriebskosten für ihre Wohnung zahlen, auf den Cent genau ist das aber nicht so: „Wir liegen hier zwischen 350 und 450 Euro inklusive Betriebskosten. Es geht auch um die Größenordnung der Wohnungen, aber 450 Euro werden hier nicht überschritten“, betont der Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten, Harald Repar.

Doch wie kann so ein günstiges Leben in der heutigen Zeit funktionieren? „Mehrere Faktoren spielen mit, um so ein Projekt möglich zu machen. Zum einen haben wir das Grundstück von der Stadtgemeinde Friesach um einen symbolischen Euro quasi geschenkt bekommen. Die Mietvorschreibung setzt sich zusammen aus dem Grundstückskostenanteil, der Finanzierungsmiete und aus den Betriebskosten. Der Grundstückskostenanteil liegt bei diesen Wohnungen daher bei null“, erklärt Repar.

Auch das Land Kärnten spielt bei der Zusammensetzung des Preises eine wichtige Rolle. „Der zweite wichtige Faktor ist die Landeswohnbauförderung. 80 Prozent des gesamten Bauvolumens werden gefördert“, fügt Repar an. 3,3 Millionen Euro beträgt die Gesamtinvestition. „Und der dritte Faktor: Die Gemeinde unterstützt uns bei den Betriebskosten, wie etwa bei Schneeräumungen. So ist es möglich, bei den Mieten etwas weniger zu verlangen.“ Der Geschäftsführer betont, dass dieses Projekt nur wegen der guten Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und der Stadtgemeinde realisiert werden konnte.

Harald Repar von der Landeswohnbau Kärnten © Gert Köstinger

Wer kann Mieter werden?

Wer kann jetzt in solch eine Wohnung einziehen? „Wenn Gemeinden uns Grundstücke zur Verfügung stellen, ist unser Entgegenkommen, dass die Gemeinde das Einweisungsrecht hat und die Wohnungen vergibt“, erklärt Repar. In der Hubert-Hauser-Straße vergibt somit die Stadtgemeinde Friesach die Wohnungen.

„Wir achten natürlich auf die sozialen Kriterien. Aber nicht nur ältere Menschen kommen hier zum Zug. Mein Anliegen ist es, auch jüngeren Menschen einen tollen Start ins Leben zu ermöglichen. Mir schwebt eine weitere Umsetzung von einem Projekt in dieser Art vor. Ob wir das schaffen, wird sich noch entscheiden“, betont der Friesacher Bürgermeister Josef Kronlechner (SPÖ).

Bürgermeister Josef Kronlechner möchte weitere derartige Projekte umsetzen © Gert Köstinger

Bis 2028 wird der zweite Bauabschnitt umgesetzt. Es entstehen weitere zwölf 350-Euro-Wohnungen. „Die alten Gebäude, in denen die Mieter bis jetzt wohnten, werden abgerissen, ein altes Gebäude werden wir erhalten und es wird barrierefrei an die neue Wohnanlage angeschlossen“, erklärt Repar. Das Projekt basiert auf einem innovativen „Reconstructing“-Ansatz: Bestehende, nicht mehr sanierungsfähige Gebäude werden durch energieeffiziente und klimagerechte Neubauten ersetzt.

Weitere Projekt in Kärnten?

Die LWBK möchte weitere Projekte dieser Art in Kärnten umsetzen. „Wir sind mit einigen Gemeinden in Verhandlungen. Nicht nur Wohnungen, auch leistbare Häuser sollen entstehen. Wir planen Projekte in Weitensfeld, Flattach, Gmünd und Klein St. Paul“, erklärt Repar.

Und Maria Liendl? Die 87-Jährige sitzt an ihrem neuen Küchentisch und blickt auf einen Stapel gerahmter Bilder und entscheidet, welche davon sie in den nächsten Tagen in ihrer neuen Wohnung aufhängen wird. „Wohnen ohne Bilder? Das kann ich mir nicht vorstellen, das kommt für mich nicht in Frage.“