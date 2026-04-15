Für Mieterinnen und Mieter wurde in Friesach ein besonderes Projekt Realität: In der Hubert-Hauser-Straße sind die ersten zwölf von insgesamt 24 Wohnungen des Projekts „350-Euro-Wohnen“ fertiggestellt. Das Modell versucht mit gezielter Förderung und enger Zusammenarbeit finanziell tragbarer Wohnraum zu schaffen. Der Baustart erfolgte 2023. Der zweite Bauabschnitt wird nahtlos weitergeführt. Die Gesamtinvestition für beide Bauabschnitte beträgt rund 3,3 Millionen Euro.



„Mit dem ‚350-Euro-Wohnen‘ in Friesach zeigen wir ganz konkret, wie leistbarer Wohnraum heute entstehen kann: durch kluge Planung, reduzierte Baukosten und ein starkes Miteinander aller Beteiligten“, sagt Wohnbaureferentin Gaby Schaunig (SPÖ) und betont: „Dass hier Wohnen zu einem Gesamtmietpreis von maximal 350 Euro möglich ist, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Land Kärnten, der Stadtgemeinde Friesach und der Neuen Heimat.“



Ein entscheidender Baustein für die Umsetzung war auch das Engagement der Stadtgemeinde Friesach: Durch einen Baurechtsvertrag über 80 Jahre wurde das Grundstück der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Neue Heimat, einer Tochter der Landeswohnbau Kärnten, um einen symbolischen Euro zur Verfügung gestellt – eine zentrale Voraussetzung für die niedrigen Mietkosten. Bürgermeister Josef Kronlechner (SPÖ): „Leistbares Wohnen ist für uns in Friesach kein Schlagwort, sondern ein klarer Auftrag. Mit Projekten wie dem 350-Euro-Wohnen zeigen wir, dass es auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten möglich ist, qualitativ hochwertigen und zugleich kostengünstigen Wohnraum zu schaffen.“



Das Projekt basiert auf einem innovativen „Reconstructing“-Ansatz: Bestehende, nicht mehr sanierungsfähige Gebäude, werden durch moderne, klimagerechte und barrierefreie Neubauten ersetzt. Ziel ist es, hohe Wohnqualität mit möglichst niedrigen Wohnkosten zu verbinden. Die Planung erfolgte durch 3 KANT Architekten ZT GmbH, die Bauausführung durch die Swietelsky AG, Zweigniederlassung Kärnten/Osttirol.



Harald Repar, kaufmännischer Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten, erklärt: „Leistbares Wohnen wird in Zukunft die Herausforderung sein, die wir annehmen und effizient umsetzen müssen. Wir erleben zurzeit eine nahezu unkontrolliert ansteigende Verteuerung von Gas, Strom und Erdöl und dadurch massiv steigende Lebens- und Erhaltungskosten. Als gemeinnütziger Wohnbauträger sind wir unseren Mieterinnen verpflichtet, eine hohe Stabilität, das heißt Berechenbarkeit punkto Miethöhe zu gewährleisten. Unsere Mieterinnen müssen sich auf uns verlassen können.“

Die ersten Schlüssel wurden bereits öffentlich übergeben © LPD Kärnten