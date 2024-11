Im Mai ist die Trafik Schuhmeier in Glandorf in die Räumlichkeiten des ehemaligen Gastronomiebetriebs „Glandorfstüberl“ umgezogen. Doch das alte Geschäftslokal blieb nicht lange leer. Amila Muratovic eröffnet nämlich am Samstag, 30. November, ihren Friseursalon „Hairport“. „Der Salon befindet sich direkt neben der Straße, gegenüber ist das Unternehmen Fundermax. Es gibt in Glandorf eine hohe Frequenz. Ebenso sollen sich die Kundinnen und Kunden bei mir wohlfühlen aber auch Zeit sparen. So kam ich auf den Namen ‚Hairport‘“, erklärt die 26-Jährige.

In der ehemaligen Trafik ist ein Friseursalon entstanden © KLZ/Grimschitz

Muratovic hat 2015 ihre Lehre zur Friseurin begonnen, „Ich habe in Klagenfurt beim dm-Drogeriemarkt gelernt und war dann in einer leitenden Position. Nebenbei hab ich auch im Stadttheater Klagenfurt gearbeitet. Ich wollte aber immer etwas Eigenes machen. Ich habe dann kurze Zeit überlegt, ob ich nach Deutschland auswandere oder hier mir etwas aufbaue. Es ist dann doch Option zwei geworden“, sagt die Friseur- und Perückenmachmeisterin mit einem Lächeln. Die Lehrlingsausbildung ist der St. Veiterin sehr wichtig. „Ich werde erst einmal schauen, wie es läuft. Ich könnte mir aber gut vorstellen, nach einem Jahr einen Lehrling einzustellen.“

Die Lehrlingsausbildung ist der Friseur- und Perückenmeisterin besonders wichtig © KLZ/Grimschitz

Derzeit bekommt das Geschäftslokal noch den letzten Feinschliff. „Gefeiert wird mit Familie, Freunden, Bekannten und Stammkunden von Klagenfurt“, verrät die gebürtige St. Veiterin, mit bosnischen Wurzeln. Geöffnet hat der Salon von Dienstag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. „Ich arbeite nach Terminvereinbarung, aber nehme auch Laufkundschaft an.“