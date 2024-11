„Ich beginne diesen neuen Lebensabschnitt mit einem lachenden, aber auch weinenden Auge. Ich werde auch jetzt sehr emotional“, erklärt Friseurmeisterin Anneliese Riegler, die seit 1994 den City Friseur in der Spitalgasse in St. Veit betreibt. „Am 24. Dezember hatten wir immer geöffnet und deshalb haben wir gesagt, dass das unser allerletzter Tag sein wird“, erklärt die 64-Jährige.

Mit dem neuen Jahr verabschiedet sich Riegler in den Ruhestand. „Wir begleiten manche Kundinnen und Kunden schon ihr Leben lang. Das schweißt natürlich zusammen, wie das halt immer so ist im Leben“, verrät die gebürtige Oberösterreicherin mit einem Lächeln. Derzeit werden die Wünsche der Kundinnen noch von ihr und einer weiteren Mitarbeiterin erfüllt. Der Kundenstamm erstreckt sich von Althofen, Feldkirchen, Klagenfurt. „Doch den weitesten Weg legen meine Kunden aus der Schweiz zurück“, betont Riegler. Donnerstags war die Friseurin nie im Salon anzutreffen, „da hab ich mich immer um die Menschen im Haus Sonnhang gekümmert.“

Nachfolger für den rund 70 Quadratmeter großen Salon (derzeit) keinen. „Ich habe damals den Salon nahtlos übernommen. Als ich hörte, dass der damalige Friseur Pirker in den Ruhestand geht, bin ich in den Salon gegangen und habe gesagt, ich möchte das Geschäftslokal übernehmen. Am 1. Jänner 1994 eröffnete ich meinen Salon. Ich habe leider keinen Nachfolger gefunden. Wir werden das Lokal ausräumen und vielleicht wird ein neues Geschäft einziehen“, erklärt Riegler.

Die Pläne für den neuen Lebensabschnitt? „Zu Beginn werde ich auf jeden Fall mal durchschnaufen“, lacht Riegler. „Danach beginne ich mit meinen Reiseplänen und wenn mir dann noch immer langweilig ist, erfülle ich mir einen Jugendtraum und bewerbe mich beim Kreuzfahrtunternehmen ‚Hapag-Lloyd Cruises‘. Wenn das klappt, kann ich dann das Reisen und die Arbeit verbinden“, schmunzelt die 64-Jährige, die in der Getreidegasse in Salzburg ihren Brotberuf erlernte.