Bald wiederum eine Haarlänge weiter auf ihrem Weg als Unternehmerinnen sind die „JJ Sisters“ Jasmin Hassler-Kernle und Jeanette Hassler-Samberger. In Maria Saal eröffneten sie vor einigen Jahren das erste Geschäft. Seit zehn Jahren sind sie auch in St. Veit mit einem Geschäft vertreten, das sie heuer im Februar vergrößerten, indem sie sich im ehemaligen Geschäft Schöffmann niederließen. Und nun kommt der nächste Schritt, den wagt man in Friesach. Dort übernehmen die beiden Schwestern ein Friseurgeschäft am Hauptplatz, dessen Betreiberin den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterführen kann.