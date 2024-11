Seit Jänner 2024 bietet das Universitas Institut für Aus- und Weiterbildung in Wolfsberg und Völkermarkt Ausbildungen zum Kleinkinderzieher und zur Tagesmutter/-vater an. Das reichte allerdings noch nicht und so expandiert man: In St. Veit wird eine dritte Geschäftsstelle eröffnet, das bestätigt Geschäftsleiterin Nicole Pichler. „Wir wollen uns erweitern und öffnen deshalb einen weiteren Standort, mitten im Herzen von St. Veit.“