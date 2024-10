„Mit einer Investition von 3,2 Millionen Euro für die Lagerhaus-Werkstatt setzen wir ein weiteres deutliches Lebenszeichen in der Region Althofen. Die top-moderne Ausstattung, die einen Bremsenprüfstand, einen Hydraulikstützpunkt für Forstmaschinen, eine eigene Schlosserei sowie eine LKW-Werkstatt beinhaltet, lässt keine Wünsche offen“, sagte am Donnerstag anlässlich der Dachgleichenfeier der Lagerhaus-Werkstatt Althofen Geschäftsführer Markus Furtenbacher.

Markus Furtenbacher, Werkstättenleiter Markus Schlintl und Hubert Schenk (von links) © Wilfried Gebeneter

Die Entscheidung für den Bau wurde getroffen, als sich am Standort in Althofen die räumliche Möglichkeit zur Expansion ergab. „Nach einer sorgfältigen Marktanalyse und dem Abriss eines alten Gebäudes haben wir uns bewusst für einen Neubau entschieden, um gezielt in die Zukunft zu investieren. Dabei haben wir die bestehende Fläche von 1.300 Quadratmetern neu aufgeteilt – unter anderem in ein gut sortiertes Ersatzteillager sowie in eine 700 Quadratmeter große Landmaschinen- und Motoristikausstellung“, so Hubert Schenk, Sprecher der Geschäftsführung. Übrigens: Zusätzlich wird den Kunden eine mobile Werkstatt und High-Tech-Serviceleistungen direkt am Hof oder am Feld angeboten.

Das Team wurde bereits von sieben auf 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt, darunter befinden sich auch fünf Lehrlinge