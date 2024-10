Anfang des Jahres wurden die Verträge unterschrieben, heute erfolgte der Spatenstich. Die Raiffeisenbank Mittelkärnten baut in Althofen, gegenüber der Stadthalle, ein modernes, viergeschossiges Kompetenzzentrum. „Wir sind stolz, das Vorhaben hier umsetzen zu können und wollen damit etwas Zukunftsträchtiges für die Region schaffen“, verkündet Roland Krall, Vorstand der Raiffeisenbank Mittelkärnten. Circa 20 heimische Firmen sind am Bau beteiligt.

VR-Brille sorgt für Einblicke ins fertige Gebäude

60 Mitarbeiter sollen künftig an dem Standort ihren Arbeitsplatz finden. Zehn Millionen Euro lässt man sich den Komplex, der von Architekt Stefan Kogler (Skape Architects) entwickelt wurde, kosten. „Wir hoffen auf viele positive Begegnungen in diesem Haus“, sagt Krall. Unter anderem soll in Althofen eine umfangreiche Firmenkundenbetreuung stattfinden, auch das Tochterunternehmen Raiffeisen Immobilien Mittelkärnten werde sich hier ansiedeln. Kogler sorgte auch mit einer Virtual-Reality-Brille für Aufsehen, durch diese konnte man das Gebäude bereits in seiner endgültigen Erscheinungsform erblicken. Der Architekt hatte die Aufgabe, den Komplex passend ins Landschaftsbild einzufügen und für die notwendige Nachhaltigkeit zu sorgen. Es werden daher Photovoltaik-Fassaden und ausreichende Grünflächen angebracht. Platz bietet der Standort für 48 Parkplätze, auch E-Ladestationen werde es geben.

Althofens Bürgermeister Walter Zemrosser (Liste für Alle) spricht seinerseits von einem wichtigen Projekt für die Stadtgemeinde. „Wir sind froh, dass wir als Standort für das Kompetenzzentrum ausgewählt wurden. Wir standen von Anfang an dahinter und haben die letzten Einsprüche ‚weggeputzt‘.“ Er bezieht sich hier auf zwei Bürger, die Bedenken gegen das Vorhaben hegten und daher Einsprüche gegen die Umwidmung erhoben.

Auch ein Drohnenflug über die Baustelle durfte nicht fehlen © Raiffeisenbank Mittelkärnten

Auch Gastrobetrieb mit dabei

Vier Geschosse wird das Zentrum aufweisen, in den oberen zwei Geschossen haben regionale Unternehmen die Möglichkeit, sich Büroräumlichkeiten anzumieten. Im Erdgeschoss wird es außerdem einen Gastronomiebetrieb geben. Johnny Cuznar, der als Geschäftsführer im bekannten Hirter Braukeller aufhört, wird im Raika-Gebäude eine neue Gaststätte führen. Auch das gab die Raiffeisenbank Mittelkärnten bekannt. Zudem werde die Filiale am Hauptplatz weiterbetrieben. Kritik gab es damals, warum das Zentrum denn nicht im Stadtkern errichtet werde. Stadtamtsleiter Hubert Madrian verwies bereits im Jänner darauf, dass ein Projekt in der Größenordnung nicht mitten in der Stadt unterzubringen sei.

Der Bau soll in rund einem Jahr fertiggestellt sein. „Spätestens aber bis zum Weltspartag 2025“, betont Vorstand Daniel Gradenegger, der auch erklärt, dass hinsichtlich der Erweiterung der Zentrale am St. Veiter Oktoberplatz alles nach Plan läuft. „Auch dort wollen wir im Herbst 2025 fertig sein.“

Kleingewerbecenter in Kürze fertig

Das Kompetenzzentrum ist aber nicht die einzige Baustelle, für die die Raiffeisenbank Mittelkärnten Althofen auserkoren hat. Eine weitere steht nämlich bereits kurz vor ihrer Finalisierung. Nahe der Krappfeld Apotheke wurde ein Kleingewerbecenter errichtet, in dem sich Kleinunternehmer einmieten und die ersten Schritte in der Selbstständigkeit machen können. „Die Halle beinhaltet zehn Boxen“, weiß Kerstin Rauter von der Raiffeisenbank Mittelkärnten. Die Boxen haben jeweils eine Fläche von 50 bis 60 Quadratmeter. Eine größere, zusammengelegte Box mit rund 160 Quadratmetern gibt es ebenfalls. Ab 1. November soll man sich im Center einmieten können. Das Vorhaben kostete knapp über eine Million Euro.