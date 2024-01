In Althofen sorgt man weiterhin für ordentlich Zuzug am Arbeitsmarkt. Die Stadtgemeinde kann bei ihren rund 5000 Einwohnern mit genauso vielen Arbeitsplätzen aufwarten. Jetzt steht ein weiteres Millionenprojekt an, das für Jobs sorgen wird: Die Raiffeisenbank Mittelkärnten möchte ihren Status weiter ausbauen, und zwar mithilfe eines neuen Kompetenzzentrums, das sich gegenüber der Stadt- und Eishalle befinden wird. „Das ist ein besonders neuralgischer Punkt, weil hier jeder vorbeikommt, vor allem Menschen aus den Seitentälern“, sagt Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA). Nun kam es zur Vertragsunterzeichnung zwischen den beiden Parteien.